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Сотни готовых стратегий для инвестирования. Автор совершает сделки на личном счете, которые автоматически повторяются на вашем

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Как это работает

1

Выберите стратегию

2

Подключите автоследование

3

Наблюдайте за результатом

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1

Откройте и пополните счет

2

Выберите инвестиционную стратегию и подключите ее

3

Наблюдайте за результатом

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