Инвестируйте без хлопот
Сотни готовых стратегий для инвестирования. Автор совершает сделки на личном счете, которые автоматически повторяются на вашемОткрыть счет
Как это работает
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Выберите стратегию
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Наблюдайте за результатом
Откройте счет
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Стратегии сортируются по доходности, числу подписчиков, рейтингу автораВыбрать стратегию
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открыть счет
1
Откройте и пополните счет
2
Выберите инвестиционную стратегию и подключите ее
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